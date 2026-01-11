Sözcü TV’ye katılan Para ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altında barkod sistemiyle ilgili uygulamanın henüz netleşmediğini belirterek, bu hafta altın ve gümüş fiyatlarında görülebilecek seviyelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırımtürk, küresel gelişmeler, jeopolitik riskler ve ekonomik verilerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

İşte Yıldırımtürk’ün ifadeleri:

Tebliğ yayınlanmadığı ve Nisan ayında başlayacağı için nasıl bir uygulama olacağını biz de bilmiyoruz. 30 bin lira üzeri ve IBAN ile para gönderme, kredi kartı ile para gönderme mevcut sistemde zaten var. Sadece Darphane’nin barkod koyacak olması söz konusu. Bu uygulama çeyrek altın, tam altın gibi Darphane ve rafinerilerin ürettiği altınlarda geçerli olacak. Zaten burada kayıtlı olan numaralar, kendilerine uygun seri numaraları ve filigranları var.

ALTIN YÜKSELİŞ OLUR MU?

Altın fiyatları dünyada ve Türkiye’de yükseliyor. Vatandaş bu durum sonrası altını elden çıkarmayı düşünmeyebilir. Ancak bundan sonra vatandaş altın satarken, onun adına gider pusulası düzenlenecek. Kimlik, adres ve ne kadarlık satış yaptığı belirtilecek. Bunlar aslında daha önce de vardı.

KUYUMCULUĞU ETKİLEYEN 2 UNSUR

Altın vergilendirilmesinde bazı sakıncalar var. Altının gramı 2025 yılbaşında 3 bin 50 liradan başladı. 2025 sonunda 6 bin 300 liraya çıktı. Kuyumcudaki altın miktarının tamamı satılmış değil. Ancak sene sonuna gelindiğinde, 3 bin 50 liradan başlayan ve 6 bin 300 liraya çıkan fiyat üzerinden bunun yüzde 25’i oranında vergi tahsil edilmeye çalışılıyor.

Bu da satılmayan altının vergisinin alınmaya çalışılması anlamına geliyor. Sektör temsilcileri altın muhasebesine geçilmesini istiyor. Kazanılmamış kazancın vergisi olmaz.

Altın ithalatına 2023 Ağustos’ta kota getirildi. Altın ithalatı enerji ithalatına yaklaştı gerekçesiyle bu uygulamaya gidildi. Ancak bunun da sakıncaları oldu. Kota aylık 12 tonla sınırlandırıldı, bu da yıllık 150 ton yapıyor. Geçmiş yılların ortalamasına bakıldığında Türkiye’de altın ithalatının 300 tonun altına düşmediği görülüyor.

Pandemi döneminde bu rakam 38 ton oldu. Dolayısıyla yıllık 300 ton ihtiyacın sadece 150 tonu resmi olarak ithal ediliyor ve yaklaşık 150 tonluk bir açık oluşuyor. Bu açık, tasarruf için kullanılan bir altın değil.

Kuyumcu her gün yeni fiyat oluşturmak zorunda kalıyor ve dışarıda yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle altın sürekli yükseliyor. Bu süreçte kayıt altına almaya ciddiyet gösterilecekse, bu kotanın kaldırılması daha doğru olur. İhracatçının pazar payının sıfıra indiğini görüyoruz. Türkiye’de satılan altınlar, yurt dışına satılmakta zorlanıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BU HAFTA BEKLENTİLER NELER?

Geçen yıl özellikle jeopolitik gerginliklerin yoğun olduğu bir dönem yaşadık. Ayrıca Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte “düşük dolar istiyorum” diyerek faiz indirimlerinin daha fazla olmasını istemesi, doların piyasalarda değer kaybetmesine yol açtı. Bu durum altını destekleyen bir unsur oldu.

Hükümetin 43 günlük kapanmasının ardından verilerin gecikmeli olarak geldiğini görüyoruz. Dün itibarıyla açıklanan ilk tarım dışı istihdam verisi, beklentilerin biraz altında ama olumlu geldi. Bu da faiz indirimine destek olabileceğini gösteriyor. Altın 4 bin 510 dolardan kapandı. Önümüzdeki hafta jeopolitik gerginlikler ve ekonomik veriler altının seyrini belirleyecek.

Ons altının 4 bin 480 dolar üzerinde kaldığı sürece, kısa vadede 4 bin 560 doları görebiliriz. Gram altında ise 6 bin 400 – 6 bin 500 lira seviyeleri görülebilir.

Gümüşte iç piyasada agresif fiyatlar var. Rafineri üretimlerinde sıkıntı yaşanıyor. Ons gümüşte 83 dolar seviyesi geçilmezse, fiyatların 78 – 80 dolar bandında kalması beklenebilir. Gram gümüş ise 115 – 130 TL seviyesinde kalabilir.

Gümüş, agresif hareketler nedeniyle al-sat için uygun olurken; altın ise alıp biriktirmek için daha uygun görülüyor.

Gram altın, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 6 bin 232 liradan tamamlamıştı. Bu durumda Yıldırımtürk'ün tahminine göre gram altın bu hafta 150 - 200 liralık artış yaşanabilir.

