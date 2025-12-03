Travers, partnerin bedenindeki küçük değişikliklere dikkat çekmenin, iyi niyetli görünse bile çoğu zaman olumsuz etki yarattığını belirtti. Kilo artışı, kırışıklık ya da ciltteki bir değişim üzerine yapılan yorumların, “kusur bulma” olarak algılanabildiğini söyledi.

GÖRÜNÜM ÜZERİNE YAPILAN YORUMLAR

Family, Systems and Health dergisinde yayımlanan araştırmada da partneriyle kilosu hakkında konuşan kişilerin yüzde 55’inin kendini daha kötü hissettiği ortaya kondu. Bu tür diyalogların güvensizlik, utanma ve mahcubiyete yol açtığı vurgulandı.

Travers, çoğu görünüm değişikliğinin partner açısından zaten farkında olunan durumlar olduğunu belirterek, "Eğer siz fark ettiyseniz, büyük ihtimalle o da fark etmiştir. Bir yorum yapmadan önce kendinize "Bu gerçekten nazik mi ve gerekli mi?" sorusunu sorun" dedi.

YAPICI OLMAYAN ELEŞTİRİLER

Uzman psikolog, partnerin bazı davranışlarını sevmemenin normal olduğunu ancak bu rahatsızlıkların her zaman açıkça söylenmemesi gerektiğini ifade etti. Dürüstlüğün, eleştirme hakkı vermediğini belirten Travers, “Yardımcı olmakla kırıcı olmak arasında çok ince bir çizgi var” dedi.