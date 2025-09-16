Uzun ömürlü bireylerin kahvaltılarında en çok tercih ettiği yiyeceklerden biri yulaf ezmesi:

Lif bakımından zengin olan yulaf, sindirimi kolaylaştırıyor ve uzun süre tokluk sağlıyor.

Özellikle çelik kesim yulaf kan şekerini dengeli yükselterek enerjiyi sabit tutuyor.

Bu sayede insülin dalgalanmalarını engelleyip vücutta yağ depolanmasını azaltıyor.

KAHVALTIDA BAKLAGİL DE ÖMRÜ UZATIYOR

Mavi Bölgeler'de yaşayanlar için fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller de sofraların vazgeçilmezi. Araştırmalara göre günde 20 gram baklagil tüketmek, yaşam süresini uzatmada doğrudan etkili.

Tam buğday ekmeği ve diğer tam tahıllar da lif, vitamin ve minerallerle kalp sağlığını koruyor.

Zeytinyağı ise kahvaltılarda sıkça kullanılıyor. Tekli doymamış yağ asitleriyle hem kalbi destekliyor hem de güçlü antioksidan etkiler sunuyor.