Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız, “Burun ameliyatını kızlarda 16 yaş, erkeklerde ise 17 yaş sonrasını genellikle uygun görüyoruz. Ancak, bazı romatolojik hastalıklar gibi eşlik eden sağlık sorunları varsa, bu durumlarda burun estetiği ameliyatı yapmıyoruz. Burun estetiği, gençlerin arasında popüler bir trend olsa da trendlerin zaman içinde değişebileceğini unutmamak lazım” dedi.

‘GEÇMİŞTE POPÜLER OLAN BURUN ŞEKİLLERİ, GÜNÜMÜZDE PATOLOJİK OLARAK KABUL EDİLEBİLİYOR’

Burun ameliyatı için öncelikle hastanın yaşı ve eşlik eden sağlık sorunları büyük önem taşıdığına değinen Kulaksız şu ifadeleri kullandı:

-Geçmişte popüler olan burun şekilleri, günümüzde patolojik olarak kabul edilebiliyor. Doğal, yüzle uyumlu ve nefes alma parametrelerini bozmayan bir burun şekli en doğru tercih olmalı.

-Kendi burnum ameliyat olmaya değer mi? ve ‘Güvenebileceğim bir doktor veya hastane var mı?’ Küçük problemler için büyük riskler almak yerine, gerçekten ameliyat olmayı gerektiren durumlarda bu kararı vermek çok daha sağlıklı olacaktır.

-Ameliyatı gerçekleştirecek doktorun, bu konuda tecrübeli olması çok önemlidir. Ne kadar fazla burun estetiği ameliyatı gerçekleştirmişse, işin yönetimi o kadar profesyonelleşir. Ayrıca, hastanenin donanımı da önemli bir parametre. İşler yolunda gittiğinde hiçbir sorun olmaz, fakat iş ters giderse, hastane donanımının her duruma cevap verebilmesi gerekiyor.

"KEMİKLERİ KIRARKEN ESKİDEN ÇEKİÇLER KULLANILIYORDU"

-Kemikleri kırarken çekiçler kullanılıyordu ve bu durum daha fazla morluk ve şişlik oluşturuyordu. Şimdi, elimizdeki manuel veya elektronik aletlerle kemikleri kesiyoruz. Bu sayede darbe çok daha minimal oluyor ve iyileşme süreci daha rahat geçiyor.

-Ameliyat sonrası bir hafta boyunca tampon ve alçı kullanımı söz konusu. Bu sürenin ardından bant yerleştiriyoruz ve bir hafta sonra bu bantları da alıyoruz. Ardından birinci, üçüncü, altıncı ay ve bir yıl sonunda düzenli kontroller yapıyoruz. Hastamızın süreç de aynı şekilde yönetildi, her şey yolunda gidiyor ve herhangi bir sıkıntımız yok.