Menopoz, kadınların 12 ay boyunca adet görmemesiyle tanımlanır ve genellikle 52 yaş civarında başlar. Cleveland Clinic’e göre bu süreç, sıcak basmaları, uykusuzluk ve vajinal kuruluk gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir. Ancak Dr. Bowring, bazı günlük alışkanlıkların menopoz belirtilerini hafifletebileceğini savunuyor.

1. Elektromanyetik Alan (EMF) Maruziyetini Azaltın

Dr. Bowring’in ilk önerisi, telefon ve diğer elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik alan (EMF) maruziyetini azaltmak. Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre EMF, cep telefonları ve diğer kablosuz cihazlar tarafından yayılan bir elektromotor kuvvettir.

“Cep telefonu kullanımınızı sınırlayın ve özellikle uyurken telefonunuzu başka bir odada şarj edin,” diyen Bowring, bu tür cihazların hormon dengesi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.

2. Mavi Işık Maruziyetini Azaltın

Dr. Bowring’in ikinci önerisi, ekranlardan yayılan mavi ışık toksisitesini düşürmek. Bilimsel çalışmalara göre mavi ışık, uyku düzenini bozarak vücudun doğal ritmini etkileyebilir.

Bowring, ekran kullanımı sırasında mavi ışık filtreli gözlükler takmayı ve mümkün olduğunca doğal ışıkta vakit geçirmeyi öneriyor. “Doğrudan güneş ışığını gözlerinize ve cildinize almak, içsel biyolojik saatinizi düzenler ve hormonlarınızı dengeler,” diyor.

3. Bağırsak Sağlığına Öncelik Verin

Bağırsak sağlığının menopoz döneminde büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Bowring, lif açısından zengin besinler tüketmenin, açık havada vakit geçirmenin ve probiyotik açısından zengin gıdalarla bağırsak mikrobiyomunu desteklemenin önemli olduğunu belirtiyor.

Menopoz sırasında bağırsak mikrobiyomunun değiştiğini belirten Everyday Health, yüksek östrojen seviyelerinin bağırsaklardaki faydalı bakteri çeşitliliğini artırdığını ve bunun kadın sağlığı için ideal olduğunu bildiriyor.

Dr. Bowring ayrıca, bağırsak sağlığını iyileştirmek için “mikrobiyom temizliği” adı verilen bir yöntemi denemenin faydalı olabileceğini söylüyor. Bu yöntem, bağırsaklardaki zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

Son olarak, Dr. Bowring’in menopoz önerileri, ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un da dikkatini çekti. Paltrow, yakın zamanda yaptığı bir podcast yayınında, Los Angeles’taki yangınlar sırasında alkol tüketimini artırdığında menopoz belirtilerinin kötüleştiğini fark ettiğini söyledi.

Menopoz sürecini daha sağlıklı ve konforlu geçirmek isteyen kadınlar için Bowring’in önerdiği bu üç basit günlük alışkanlık, doğal bir destek sunabilir.