Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 Eylül Pazar günü hava tahminine göre; Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede bugün (28.09.2025) İstanbul için yağış uyarısında bulunurken; pazartesi ve salı günü yağışların ülke geneline yayılması bekleniyor.

Şen ayrıca vatandaşlara, "kışlıklarınızı çıkartın" uyarısında bulundu.