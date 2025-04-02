Havaların ısınması ile doğada polen miktarı artarken, alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bahar aylarında sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürebiliyor.

'ÇOĞU ZAMAN POLENLERE BAĞLI'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, havaların ısınmasıyla bahar alerjisi şikayetlerinin artış gösterdiğini belirterek, polen yoğunluğunun önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını söyledi.

Alerjik hastalıkların da tedavi edilebileceğini vurgulayarak uyarılarda bulunan Özlü, "Havalar ısındı, ağaçlar çiçeklenmeye ve tomurcuklanmaya başladı. Bu güzel havalar alerjiyi de beraberinde getiriyor. Pek çok kişide mevsimsel dediğimiz bahar alerjisi durum var. Bu çoğu zaman polenlere bağlıdır. Polenlerin yoğun olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde polen yoğunluğu daha da artacak. Hastalarımızda hapşırık, burun akıntısı, kaşıntısı ve tıkanması, geniz akıntısı, boğazda gıcıklanma, gözlerde sulanma, nefes darlığı hırıltılı solunum şikayetleri ortaya çıkıyor" dedi.

'ALERJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ VAR'

Alerjisi olanlar için bahar aylarının kabusa dönüştüğünü kaydeden Özlü, polenlerden korunmanın etkili yollarına değinerek, "Hastalarımız için bahar ayları kabus haline geliyor. Polenlerin uçuştuğu sabah saatlerinde çiçekli alanlarda çok bulunmamalarını, evde o saatlerde pencereleri açık bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu tür alerjik hastalıkların tabii ki tedavisi var. Mevsimsel artışı her sene yaşayan hastalarımız bu dönem öncesinde hekimlerine başvurmaları ve tedavilerini yeni duruma göre ayarlatmalarında fayda var. Alerjisi olan hastalar da baharı, bahar gibi yaşayabilirler" diye konuştu.