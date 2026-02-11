Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi (ITRC) CEO'su Eva Velasquez, cüzdanların günlük hayatta ihtiyaç duyulmayan ancak hassas bilgiler içeren belgelerle doldurulmasının ciddi güvenlik açıklarına yol açtığını açıkladı. Velasquez, bireylerin kişisel bilgilerini korumak adına cüzdanlarını "bir seyahat hazırlığı titizliğiyle" sadeleştirmesi gerektiğini belirtti.

CÜZDANDAN ÇIKARILMASI GEREKENLER

Yapılan incelemelere ve güvenlik protokollerine göre, olası bir kayıp veya hırsızlık durumunda riski azaltmak için şu maddelerin cüzdanda bulundurulmaması gerektiği vurgulandı:

- Sosyal Güvenlik Bilgileri:

Sosyal güvenlik numarası içeren belgeler, kötü niyetli kişilerin mağdur adına kredi başvurusu yapmasına ve finansal itibarını zedelemesine olanak tanıyor.

- Birden Fazla Kimlik Belgesi:

Pasaport ve ehliyet gibi resmi belgelerin aynı anda taşınması risk oranını artırıyor. Uzmanlar, tek bir kimlik formunun yeterli olduğunu ifade etti.

- Banka Kartları:

Banka kartı dolandırıcılıklarında nakit paranın doğrudan hesaptan eksilmesi, geri iade sürecinde kullanıcıları mağdur edebiliyor. Bu durumun kira ve fatura gibi acil ödemelerde nakit krizine yol açabileceği belirtildi.

- Eski Makbuz ve Fişler:

Dolandırıcıların, makbuzlardaki alışveriş detaylarını ve kart son hanelerini kullanarak "sosyal mühendislik" yöntemleriyle mağdurları ikna edebildiği ve daha kritik bilgilere ulaştığı kaydedildi.

- Yedek Anahtarlar ve Şifre Notları:

Cüzdanda taşınan ev anahtarlarının, kimlik üzerindeki adres bilgileriyle birleştiğinde doğrudan haneye tecavüz riski oluşturduğu; yazılı şifre notlarının ise dijital güvenliği tamamen ortadan kaldırdığı bildirildi.

BU 3 ŞEYİ MUTLAKA CÜZDANINIZDA BULUNDURUN

Güvenlik uzmanları, bir cüzdanın sadece şu üç unsuru içermesinin yeterli ve daha güvenli olduğu görüşünde birleşiyor: Günlük kullanım için sadece ehliyet veya resmi kimlik kartından birinin tercih edilmesi. Dolandırıcılığa karşı banka kartlarından daha yüksek yasal koruma kalkanına sahip olduğu için tek bir kredi kartının taşınması. Kaza veya kayıp durumlarında üçüncü kişilerin aile üyelerine ulaşabilmesini sağlayacak isim ve telefon numarası bilgilerini içeren bir kartın bulundurulması.