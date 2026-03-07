BMJ Open Diabetes Research & Care dergisinde yayınlanan bir araştırma yetişkinlerde uyku süresi ve tip-2 diyabet riski ile kan şekeri kontrolü arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Çin'de Nantong Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan çalışma sonucunda ideal uyku süresinin ne kadar olması gerektiği de ortaya çıkarıldı.

23 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Çin'de Nantong Üniversitesi'nde çalışmacılar tarafından yapılan bir çalışmada ABD'de yaşayan 23 bin kişinin verileri inceleme altına alındı. Çalışma kapsamında araştırmacılar katılımcıların uyku süresi ve kan şekeri seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceledi.

Elde edilen verilere göre gece uyku süresi ile kan şekerinin kontrolü arasında U şeklinde bir ilişki var. Bu çalışmaya göre geceleri çok uyumak da az uyumak da metabolik hastalıkları tetikleyebiliyor.

İDEAL SÜRE AÇIKLANDI

Araştırmacılar geceleri ideal uyku süresinin 7 saat 18 dakika olduğunu belirtti. Düzenli ve yeterli uykunun insülin direncini önlemeye yardımcı olabileceği ortaya konuldu. Araştırmacılar aynı zamanda hafta sonu değişen uyku süresini de mercek altına aldı. Buna göre hafta sonu birkaç saat fala uyumak vücuda iyi gelebiliyorken hem hafta içi hem de hafta sonu fazla uyumak glikoz metabolizmasının bozulma riskini doğuruyor.

Yetersiz ve düzensiz uyku süresine sahip olmak metabolizma sağlığı açısından olumsuz etkiler ortaya koyuyor. Yetersiz uyku vücutta iltihaplanma, kan basıncını yükseltme ve stres hormonlarını yükseltme gibi olumsuz etkilere yol açıyor.