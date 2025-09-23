Son yıllarda özellikle sporcular tarafından sıklıkla tercih edilen basmati pirinci, Hindistan ve Pakistan'da yaşanan sel felaketlerinin ardından art arda zamlanmaya devam ediyor.



Düşük glisemik indeksi nedeniyle vücutta uzun süre tokluk sağlayan ve kilo alma sürecini engelleyen pirincin ana vatanı olan Hindistan ve Pakistan, yaşadığı sel felaketleri nedeniyle zor günler geçiriyor.





Yoğun yağışların ardından oluşan taşkınlar, ülke genelindeki pirinç tarlalarını kullanılamaz hale getirirken, tüm dünyaya ihraç edilen basmati pirincin fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor.



YENİ ZAMLAR KAPIDA



Beslenme uzmanları, özellikle diyet listesinde basmati pirinci bulunan danışanlarına 'stoklayın' çağrısında bulunurken, yıkıma uğrayan tedarik zinciri nedeniyle ürün fiyatının gelecek haftalarda ikiye katlanması bekleniyor.





BASMATİ PİRİNCİNİN NORMAL PİRİNÇTEN FARKI NE?



Coğrafi etkiler nedeniyle Türkiye'de oldukça kısıtlı üretilen basmati pirincin iç piyasada tamamına yakını Pakistan ve Hindistan'dan ithal edilmekte.



Uzun, ince ve hafif kavisli tanelere sahip olan pirinç türü, normal pirinçlerden farklı olarak Akdeniz ikliminde yetişmemekte. Glisemik indeksi daha düşük olan basmati pirinç, bu yüzden kan şekerini daha yavaş yükseltir. Diyabet dostu olarak bilinir ve yağ oranı da oldukça düşüktür.