Vatandaş kırmızı etten sonra tavuk etine de ulaşamayacak. Ocak 2025 seviyelerinin yüzde 20–25 altında kaldığı belirtilen tavuk ürünlerinde, en az bu oranlarda bir artış öngörülüyor.

GÜNLER İÇERİSİNDE YÜZDE 25 ZAM GELECEK



Güncel satış fiyatlarına bakıldığında; bagetin kilogramı 120 TL, pirzola 140 TL, kanat 260 TL, but ızgara ise 190 TL civarında satılıyor. Fiyatların bu oranda artması durumunda; bagetin kilogramı yaklaşık 150 TL’ye, pirzola 145 TL’ye fırlayacak. Mangalın vazgeçilmezi kanat ise tam 325 TL’ye çıkarak lüks sınıfına girecek. But ızgara 238 TL’yi görürken, en temel ürün olan bütün piliç fiyatının da 113 TL seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, kırmızı et fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşmasıyla beyaz ete ilginin zorunlu olarak arttığını, kişi başı tüketimin 27 kilograma çıktığını söyledi.

HABERİ DUYAN BUZLUĞU DOLDURDU



Zam haberlerinin artmasının ardından son günlerde süpermarket ve kasapların beyaz et reyonunda yoğunluk yaşanıyor. Kırmızı etin pahalı olması nedeniyle tavuk etini tercih eden vatandaşlar, tavuk etine de zam geleceğini öğrenmesiyle birlikte kışlık alışverişini toplu şekilde yapmak için birbiriyle yarıştı.



Uzmanlar, tavuk etinin buzlukta 6 aya kadar güvenle saklanabileceğini belirtti.





