Beyin enfeksiyonu teşhisi konulan turistin, New England’dan yola çıkarak Tayland, Japonya ve Hawaii’ye seyahat ettiği ve bu süre zarfında çiğ balık, salyangoz ve çeşitli sokak yemekleri tükettiği bildirildi. Uzmanlar, hastalığın kesin kaynağının belirsiz olduğunu ancak salyangoz veya çiğ balıkla temas eden yiyeceklerden bulaşmış olabileceğini düşünüyor.

DAily Mail'de yer alan habere göre; parazitler, suşi tüketimiyle ilgili tek tehdit değil. Listeria, vibrio ve salmonella gibi bakteriler de hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanan veya yanlış muhafaza edilen balıklarda bulunabiliyor. Her yıl yaklaşık 48 milyon Amerikalının gıda zehirlenmesine yakalandığı ve bunların 128 bininin hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Ancak, suşi kaynaklı hastalık vakalarının tam sayısı bilinmiyor çünkü birçok kişi hafif semptomlarla hastaneye başvurmuyor.

Las Vegas Üniversitesi'nden epidemiyolog Dr. Brian Labus, sushinin nadiren ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını, ancak herhangi bir gıda ürününün tamamen risksiz olmadığını vurguladı. “Hiçbir gıda hazırlama yöntemi kusursuz değildir. Her zaman bir risk vardır,” diye ekledi.

Suşi balıklarında en sık rastlanan parazitlerden biri olan Anisakis kurtları, mide duvarına veya bağırsaklara yerleşerek ciddi mide ağrısı, mide bulantısı ve kusmaya neden olabiliyor. Japonya’da her yıl yaklaşık 3.000 kişinin bu parazite yakalandığı belirtiliyor.

Özellikle Pasifik Okyanusu'ndan gelen yabani somonun, çiftlik somonuna kıyasla daha fazla Anisakis veya tenyaya ev sahipliği yapabileceği ifade ediliyor. Ancak, iç kesimlerde dondurulmuş veya sevkiyatla gelen balık tüketildiğinde bu riskin önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu parazitlerin sayısının hızla arttığını gösteriyor. 2020’de yapılan bir çalışma, Anisakis kurtlarının çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinde son 40 yılda 280 kat arttığını ortaya koydu. Bu artış, okyanus ekosistemlerinin iyileştiğini gösterse de, insanlar için daha büyük bir risk oluşturuyor.

Dr. Labus, “Suşi balıkları yakalandığında süper donduruluyor ve bu da parazitleri öldürüyor. Bu nedenle, çiğ tüketilmesine rağmen bu yöntem suşiyi güvenli hale getiriyor,” açıklamasında bulundu. Ancak, doğru dondurma teknikleri uygulanmazsa parazitlerin canlı kalabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hawaii’de hastaneye kaldırılan kadın, beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla karakterize edilen menenjit geliştirdi. Başlangıçta sinirsel bir hastalık teşhisi konulsa da yapılan testler, parazit kaynaklı bir enfeksiyonu ortaya çıkardı. Kadın, altı günlük hastane tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son olarak uzmanlar, çiğ balık tüketirken güvenilir restoranların tercih edilmesi gerektiğini, hijyen koşullarının sağlandığından emin olunmadan sokak yemeklerinin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.