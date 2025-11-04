Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran belediye, 9 milyon 100 bin TL değerindeki projesini Büyüktaşhane Mahallesi’nde yapacak.

DENİZİN DİBİNDE TAHRİBATA YOL AÇACAK!

Bu dolgu işlemiyle birlikte “Rekreasyon ve Sportif Faaliyet Amaçlı Deniz Dolgusu” projesi yaşama geçirilecek. Belediyenin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda kaya dolgusu işlemlerinin deniz dibinde tahribata yol açacağı belirtildi.

Ayrıca, proje sahasının yer aldığı bölgenin balık popülasyonu bakımından zengin olduğu da aktarıldı.

DOĞAL YAPIYI BOZACAK!

Deniz dolgusu projeleri, kıyı erozyonunu tetiklemesinin yanı sıra deniz içerisindeki doğal yapıyı bozması sebebiyle de uzmanlar tarafından eleştiriliyor.

HER YAĞIŞ VE FIRTINADA SEL RİSKİ TAŞIYOR

Dolguyla birlikte kimyasal özellikleri bozulan denizin kendi kendini yenileme mekanizması çöküyor. Her yağış ve fırtınanın yaşandığı kış aylarında sular altında kalan ve deniz doldurularak yapılan Karadeniz Sahil Yolu da bunun en büyük örneklerinden.