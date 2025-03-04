Daily Mail'de yer alan habere göre; Dr. Romina Dibra, beyin tümörü belirtilerinin çoğunun, büyüyen tümörün kafatası içindeki basıncı artırmasıyla ortaya çıktığını belirtti. “Kafatası kemikten oluştuğu için büyüyen bir tümör, iç basıncı artırır. Bu duruma kafa içi basınç artışı (intrakraniyal basınç) denir,” diye açıklayan Dr. Dibra, bunun baş ağrısı, uyku hali, kusma ve görme problemlerine yol açabileceğini söyledi.

Dr. Dibra, bu belirtilerin her zaman beyin tümörü anlamına gelmediğini ancak özellikle kusma, görme kaybı, ışık çakmaları, gece uykudan uyandıran şiddetli baş ağrıları veya haftalar içinde kötüleşen baş ağrılarının mutlaka doktora bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra, görme problemleri de büyüyen bir tümörün belirtisi olabilir. Özellikle bulanık görme, görme alanında kör noktalar veya hareket eden gölgeler fark edilirse bir uzmana danışılması öneriliyor.

Dibra, kafa içi basıncın artmasının beyne olan kan akışını azaltabileceğini ve bunun sonucunda kişinin bilinç kaybı veya aşırı uyku hali yaşayabileceğini belirtti. Ayrıca kusma ve mide bulantısının da olası belirtiler arasında yer aldığını ancak bu semptomların genellikle diğer belirtilerle birlikte ortaya çıktığını söyledi.

Öne çıkan bir diğer belirti ise nöbetler ve kasılmalar. Beyindeki ani elektriksel aktivite patlamaları nedeniyle kişinin istemsiz hareketler yapmasına neden olan nöbetler, beyin tümörü olan hastaların %80’inde görülüyor.

Tümörün konumu da ortaya çıkan semptomları belirleyebilir. Örneğin, frontal lobda yer alan bir tümör, kişilik değişiklikleri, yürüme güçlüğü veya vücudun bir tarafında güçsüzlüğe neden olabilir.

Parietal lobdaki bir tümör konuşma, okuma ve yazmada zorluk yaratabilir. Temporal lobdaki bir tümör kısa süreli hafıza kaybına veya işitme sorunlarına yol açabilirken, oksipital lobdaki bir tümör görme bozukluklarına, renk veya boyut algısında değişikliklere sebep olabilir.

Beyin kanseri tedavisi, tümörün türüne ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Genellikle cerrahi müdahale ilk seçenek olurken, ardından radyoterapi ve bazı durumlarda kemoterapi uygulanabiliyor. Tümörün beyne baskısını azaltmak için steroidler, nöbetleri kontrol altına almak içinse anti-epileptik ilaçlar reçete edilebiliyor.

Bu haber yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kesin bir tıbbi teşhis yerine geçmez. Beyin tümörleri ve diğer sağlık sorunlarıyla ilgili belirtiler yaşıyorsanız, en kısa sürede bir sağlık uzmanına veya bir sağlık merkezine başvurmanız önemlidir. Erken teşhis ve profesyonel tıbbi değerlendirme, tedavi sürecinde hayati rol oynayabilir.