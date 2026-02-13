Pratik ve sağlıklı bir meyve seçeneği olarak sıklıkla tercih edilen muzun seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken kriterler uzmanlar tarafından açıklandı. Dış görünüşü aldatıcı olabilen bu meyvenin, hatalı saklama ve olgunlaştırma koşulları nedeniyle sağlığı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

İşte satın alınırken kaçınılması gereken muz türleri ve dikkat edilmesi gereken fiziksel işaretler:

- Hatalı Saklama ve Donma Belirtileri

Uzmanlar, muzun uç kısımlarının tamamen siyahlaşmış ve meyve gövdesinin şişkin, köşeli bir yapı almış olması durumunda ürünün rafta bırakılmasını tavsiye etti. Bu belirtiler, meyvenin uygun olmayan sıcaklıklarda saklandığını ve soğuk hasarına maruz kaldığını gösteriyor. Bu tür meyvelerin dokusu sulu, tadı ise yavan oluyor.

- Çürüme ve Fermantasyon İşaretleri

Kabuk üzerinde küçük benekler olması doğal bir olgunlaşma belirtisi olarak kabul edilirken; geniş, kahverengi veya morumsu lekelerin bulunması iç hasara işaret ediyor.

Fermantasyon riski: Geniş lekeli muzlarda ekşimsi veya maya benzeri bir koku gelmesi, meyve içinde bozulmanın başladığını kanıtlar.

Doku kaybı: Bu meyvelerin iç kısmının püre kıvamına gelmiş olması, besin değerinin yitirildiğinin göstergesidir.

- Gri Renk ve Kimyasal İşlem Şüphesi

Muz kabuğunda görülen doğal olmayan gri-bulanık renk tonu, meyvenin donma işleminden geçtiğini ve dokusunun bozulduğunu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, kabuk üzerinde görülen beyaz tabakalar veya yapışkan kalıntılar, raf ömrünü uzatmak amacıyla uygulanan kimyasal kaplamaların bir göstergesi olabiliyor.

- Olgunlaştırma Hataları

Tamamen sararmış bir muzun üzerinde parlak yeşil damarların veya şeritlerin kalması, teknolojik olarak yanlış bir olgunlaştırma süreci uygulandığına işaret ediyor. Erken toplanan veya nakliye sırasında ısı dengesi bozulan bu meyvelerin hiçbir zaman ideal şeker oranına ulaşmayacağı, sert ve yatsı kalacağı belirtildi.