Avustralya'daki Queensland Üniversitesinin 2050 yılına uzanan çarpıcı kanser araştırması, endişe verici. Araştırmaya göre özellikle erkeklerde kansere bağlı ölüm oranlarında yaşanacak ciddi artış; prostat, cilt ve mesane kanserlerinde görüleceği belirtiliyor. Küresel çaptaki risk tablosunu değerlendiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz ve Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, hayati risklere karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

‘PROSTAT KANSERİ ERKEKLERDE YAYGINLAŞIYOR’

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, dünya genelinde prostat kanseri tanısının giderek arttığını belirterek, “Bunun en önemli nedenleri arasında yaşlanan nüfus ve gelişen görüntüleme yöntemleri yer alıyor. Artık hastalığı daha erken ve daha sık tespit edebiliyoruz” dedi. Prostatın idrar kesesinin çıkışında yer alan ve üreme sistemine yardımcı bir organ olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ersöz, “İlerleyen yaşlarda prostat büyüyerek idrar yapma sorunlarına yol açabilir” diye konuştu.

‘50 YAŞ UYARISI’

Risk faktörlerine değinen Doç. Dr. Ersöz, “50 yaş üstü erkekler, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanlar, sigara kullananlar ve fazla kilolu bireyler risk altında. Ancak hastalığın belirtileri çoğu zaman iyi huylu prostat büyümesiyle karıştırılabiliyor. İdrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, idrarda kan ve ileri evrelerde kemik ağrıları görülebilir. Tüm erkeklere 50 yaşından itibaren, ailesinde öykü olanlara ise 45 yaşından sonra düzenli kontrol öneriyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü. Tedavi sürecinin hastalığın evresine göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Ersöz, “Erken evrede takip yeterli olabilirken, ileri evrelerde cerrahi, radyoterapi ve ilaç tedavileriyle hastalığı kontrol altına alabiliyoruz” dedi.

‘MESANE KANSERİNDE EN BÜYÜK RİSK SİGARA’

Mesane kanserinin idrar kesesinde gelişen tümöral oluşumlar olduğunu belirten Doç. Dr. Ersöz, “Mesane kanseri idrar kesesinde gelişen tümöral oluşumlardır. Bu hastalıkta en önemli risk faktörü sigaradır. Sigara içerisindeki zararlı maddeler idrar yoluyla atılırken mesane yüzeyine zarar verir. Bunun yanı sıra kimyasal maddelere maruz kalınan meslek gruplarında da risk artmaktadır” dedi. Hastalığın en önemli belirtisinin ağrısız ve pıhtılı idrar kanaması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ersöz, “Bu durum çoğu zaman ağrıya neden olmaz ancak mutlaka ciddiye alınmalıdır” ifadelerini kullandı. Tanının idrar ve kan testleri ile görüntüleme yöntemleriyle konulabildiğini belirten Ersöz, erken teşhisle hastalığın tedavi edilebilir olduğunu söyledi. Korunma yollarına da değinen Doç. Dr. Ersöz, “Sigara mutlaka bırakılmalı, kimyasal maruziyet azaltılmalı ve bol su tüketilmelidir. İdrarda kan görüldüğünde vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır” diye konuştu.

‘CİLT KANSERİNDE GÜNEŞTEN KORUNMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Cilt kanserinin görülme sıklığının özellikle son yıllarda arttığını belirten, Uzm. Dr. Dündar, “En önemli nedeni güneş ışınlarıdır. Kadınlar makyajla birlikte güneş koruyucu kullanırken erkeklerde bu alışkanlık daha az. Bu da riskin artmasına neden oluyor. Cilt kanserinin farklı türleri var. Özellikle koyu renkli benlerden gelişen malin melanomundikkatle takip edilmesi gerekir. Benlerde renk değişimi, büyüme, kanama, kaşıntı gibi belirtiler varsa mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalı. Dermatoskopik muayene erken tanıda büyük önem taşıyor. Bazal hücreli ve epidermoidcilt kanserleri ise daha çok güneşe maruz kalan bölgelerde görülüyor. Erken evrede kriyoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilebiliyor. İlerleyen vakalarda ise cerrahi müdahale yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Özellikle malign melanom da erken tanının hayat kurtarıcıdır” ifadelerini kullandı.