

Yaz aylarında dışarıdaki hava sıcaklığı 35 derece civarında olsa bile, güneş altında park edilen bir otomobilin iç sıcaklığı kısa süre içinde 60-70 dereceye kadar yükselebiliyor. Uygun olmayan koşullarda ise bu değerlerin daha da üzerine çıkılması mümkün oluyor.

Uzmanlar, araç içinde oluşan bu aşırı sıcaklığın hem elektronik cihazlar hem de günlük hayatta sık kullanılan birçok ürün için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

CAMLAR SERA ETKİSİ OLUŞTURUYOR

Araç içindeki yüksek sıcaklığın en önemli nedeni camların oluşturduğu sera etkisi olarak gösteriliyor. Güneş ışınları otomobilin içine kolayca girerken, içeride oluşan sıcak hava aynı hızla dışarı çıkamıyor. Bu nedenle araç içindeki sıcaklık hızla yükseliyor. Özellikle koyu renkli otomobiller ile uzun süre güneş altında park edilen araçlarda sıcaklık çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

POWERBANK VE LİTYUM PİLLİ CİHAZLAR RİSK ALTINDA

Powerbank, kablosuz kulaklık şarj kutuları ve diğer taşınabilir şarj cihazları lityum pil teknolojisiyle çalışıyor. Aşırı sıcak ortamlar ise bu pillerin performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlara göre uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalan lityum pillerde kapasite kaybı yaşanabiliyor. Nadir durumlarda ise pilde şişme, aşırı ısınma ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek problemler görülebiliyor. Bu nedenle powerbanklerin sıcak araç içinde bırakılmaması tavsiye ediliyor.

ÇAKMAKLAR PATLAMA RİSKİ TAŞIYOR

Yaz aylarında araç içinde unutulan çakmaklar da dikkat edilmesi gereken ürünler arasında bulunuyor. Sıcaklığın yükselmesiyle birlikte çakmak içerisindeki gaz basıncı artabiliyor. Bu durum çakmağın patlamasına neden olabileceği gibi araç içinde maddi hasara, hatta camlarda çatlama veya kırılmaya yol açabilecek sonuçlar doğurabiliyor.

DEODORANT VE SPREY KUTULARINI ARAÇTA BIRAKMAYIN

Basınçlı aerosol kutular sıcak havalarda ekstra dikkat gerektiriyor. Deodorant, saç spreyi, oda spreyi ve benzeri ürünler uzun süre sıcak araç içerisinde kaldığında kutu içindeki basınç artabiliyor. Üreticiler de bu tür ürünlerin yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.

PARFÜMLER SICAKTAN ETKİLENİYOR

Yüksek sıcaklık yalnızca elektronik ürünleri değil, parfümleri de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, sıcak havanın parfümün içeriğinde bulunan uçucu bileşenleri değiştirebildiğini, bunun da kokunun karakterini ve kalıcılığını azaltabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle parfümlerin serin ve güneş almayan ortamlarda saklanması öneriliyor.

İLAÇLAR ETKİNLİĞİNİ KAYBEDEBİLİR

Araç içinde bırakılmaması gereken en önemli ürünlerden biri de ilaçlar. Pek çok ilaç belirli sıcaklık aralıklarında muhafaza edilmek üzere üretiliyor. Özellikle insülin, göz damlaları, bazı antibiyotikler ve hormon ilaçları yüksek sıcaklıklardan doğrudan etkilenebiliyor. Uzmanlar, sıcak araçta bekleyen ilaçların etkinliğini kaybedebileceği konusunda uyarıyor.

LAPTOP VE FOTOĞRAF MAKİNELERİ İÇİN DE TEHLİKE VAR

Bilgisayarlar, tabletler, fotoğraf makineleri ve kamera ekipmanları da aşırı sıcak ortamdan zarar görebilecek elektronik cihazlar arasında yer alıyor. Uzun süre sıcak araç içinde kalan cihazlarda batarya ömrü kısalabiliyor, ekranlarda hasar oluşabiliyor ve elektronik devrelerde arıza riski artabiliyor. Özellikle profesyonel ekipmanların araç içinde bırakılmaması tavsiye ediliyor.

PLASTİK SU ŞİŞELERİNE DİKKAT

Yaz aylarında araçta unutulan plastik su şişeleri de uzmanların dikkat çektiği konular arasında bulunuyor. Doğrudan güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa maruz kalan plastik şişelerde hem suyun tadı değişebiliyor hem de plastik yapısı olumsuz etkilenebiliyor. Bu nedenle uzun süre sıcak araçta bekleyen suların tüketilmemesi öneriliyor.

UZMANLARDAN YAZ AYLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, yaz aylarında otomobil içinde elektronik cihazlar, lityum pilli ürünler, basınçlı spreyler, ilaçlar, parfümler ve plastik su şişeleri gibi sıcaklığa duyarlı eşyaların bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Araç içinde oluşan aşırı sıcaklık hem ürünlerin kullanım ömrünü kısaltabiliyor hem de bazı durumlarda güvenlik riski oluşturabiliyor.