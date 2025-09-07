Türkiye'de son yılların en büyük tartışma konuları haline gelen yeni nesil mafya örgütlenmeleri arasındaki hesaplaşma Avrupa'ya sıçrarken, İtalya'yı ayağa kaldıran skandalın arkasından da Türk çetelerinin intikam planı çıktı.



Ağustos ayının ilk günlerinde 'Casperlar' çetesinin İspanya'da düzenlediği silahlı saldırı sonucunda öldürülen Daltonlar çetesi üyesi Caner Koçer'in ardından iki örgüt arasındaki gerginlik yeniden tırmanırken, Almanya'da tutuklanan ve serbest bırakılan Casperlar lideri İsmail Atız (Hamuş Atız) İtalya'ya geçmiş ve burada da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.





MELONİ POLİSLERİ TEBRİK ETMİŞTİ



Başbakan Meloni, sosyal medya hesabından İtalyan polisini tebrik etti. Meloni, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının yakalanması ve hızlı müdahelelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ediyorum.

Bu, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan, yüzyıllardır süregelen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için çok derin anlamlar taşıyan eşsiz bir etkinliğin güvenli bir şekilde kutlanmasına imkan sağlayan eşsiz bir etkinlik oldu."

TERÖR SALDIRI SANILDI, ARDINDAN SUİKAST ÇIKTI



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Atız, İtalya'nın Viterbo kentindeki bir cezaevine yerleştirilirken, bu bilgiyi haber alan Daltonlar çetesi, Avrupa'da bulunan üyeleriyle temasa geçerek Atız'ın serbest bırakılma ihtimaline karşılık hazırlığa geçti.



Atız'ın mahkemeye sevk edileceği gün için uzun namlulu silahlarla hazırlık yapan 3 çete üyesi, İtalyan polisinin baskınına uğradı. Çete üyelerinden biri izini kaybettirirken, Daltonlar çetesi üyesi Barış Kaya ve Abdullah Atik yakalanarak gözaltına alındı.







