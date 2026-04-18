Gün içinde genellikle hareketsiz bir yaşam sürüyoruz. Bizi en çok da teknoloji kısıtlıyor.

Tabii bu inaktif yaşam genel sağlığımız kadar beynimizi de olumsuz etkiliyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz ‘’Gün boyu fiziksel olarak çok hareket etmemiş olsak bile, hem vücutta hem zihinde ağır bir yorgunluk hissi yaşıyoruz. Çoğu kişi bunu yoğun çalışmaya bağlıyor. Oysa sorun çoğunlukla iş yükü değil, uzun süreli hareket-sizliktir’’ dedi ve uzun süre oturmanın beyne etkilerini şöyle sıraladı:

Oksijen ulaşımı azalır

Tüm gün masa başında çalıştık. İşimiz bittiğinde bilgisayarı kapatıp masadan kalkıyoruz, ama inanılmaz bir zihinsel yorgunluk hissediyoruz. Bu durum alarm vermez. Ancak gün sonunda odaklanmada azalma, zihinsel bulanıklık ve iş veriminde düşüşle kendini gösterir.

Beyin sürekli enerji tüketen bir organdır. Oksijen ve dolaşım desteğine ihtiyaç duyar. Saatlerce oturmak kan akımını azaltır, oksijenin beyne ulaşımını düşürür ve enerji üretimini yavaşlatır.

Bu azalma özellikle beynin CEO’su ve karar merci olan frontal bölgede hissedilir. Çünkü bu alanlar yüksek enerjiye bağımlıdır.

Prefrontal korteks dikkat, planlama, karar verme ve problem çözmenin merkezidir. Enerji ihtiyacı fazladır.

Oksijen ve glikozun beyne ulaşmasındaki hafif düşüşler bile performansı etkileyebilir. Uzun bir toplantının başında zihniniz berrakken, ilerleyen saatlerde zorlanmanız genellikle kapasite kaybından değil, dolaşım desteğinin azalmasındandır.

İşte bilimsel veriler

Öğleden sonra yaşadığınız o zihinsel yorgunluk halini düşünün. Saat 15.00 civarı odak azalır, zihinsel hız yavaşlar. Çoğu kişi bunu kan şekeriyle açıklar. Oysa çoğu zaman saatlerce ayağa kalkılmamıştır. Beynin enerji üretimi yavaşlamıştır. Bilimsel veriler, kesintisiz oturma sonrasında dikkat süresinde azalma, işlem hızında yavaşlama ve karar kalitesinde düşüş olduğunu gösteriyor. Bu bir ‘sıkılma’ hali değil; fizyolojik bir süreçtir.

Her 45–60 dakikada bir ayağa kalkın

Beyin yaklaşık bir saatlik kesintisiz odaklanmanın ardından doğal olarak verim kaybı yaşamaya başlar. Bu noktada kısa bir ayağa kalkma molası, dolaşımı yeniden hızlandırır. Kan akımı artar, oksijenlenme iyileşir ve zihinsel tazelenme başlar. Bu basit alışkanlık, özellikle uzun toplantılar ve yoğun ekran maruziyeti sırasında performans düşüşünü önlemede etkilidir.

Performansı artırma yolları

Beyni canlandırmak için uzun egzersiz programlarına ya da saatler süren antrenmanlara ihtiyaç yok. Düzenli ve bilinçli hareket molaları, zihinsel performansı belirgin şekilde artırabiliyor. Önemli olan süreklilik.

Gün içinde kısa molalar verin

Asansör yerine merdiven kullanmak, telefon görüşmesini ayakta yapmak gibi küçük hareketler uzun süreli oturma bloklarını böler ve metabolik yavaşlamayı engeller. Beyin için önemli olan hareketin süresi kadar düzenliliğidir.

2–3 dakika yürüyün veya esneyin

Kısa yürüyüşler kalp hızını hafifçe artırır ve serebral kan akımını destekler. Esneme hareketleri ise kas gerginliğini azaltarak boyun ve omuz bölgesindeki dolaşımı rahatlatır. Bu da baş ağrısını, zihinsel sıkışma hissini ve dikkat dağınıklığını azaltabilir. Sadece birkaç dakika bile nöronal enerji üretimini desteklemeye yeterlidir.

Gün ışığında yürüyüş yapın

Gün ışığı yalnızca D vitamini sentezi için değil, sirkadiyen ritmin düzenlenmesi için de kritiktir. Gün içinde açık havada yapılan kısa bir yürüyüş hem biyolojik saati dengeler, hem de serotonin düzeylerini olumlu etkiler. Bu durum dikkat, ruh hali ve zihinsel netlik üzerinde belirgin iyileşme sağlayabilir.

Uzun oturma sürelerini bilinçli şekilde bölün

Üç saat kesintisiz çalışmak yerine, 50 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık hareket döngüleri oluşturmak daha sürdürülebilir bir yöntemdir. Bu yaklaşım hem bilişsel tükenmeyi azaltır hem de gün sonunda hissedilen zihinsel yığılmayı önler.

Yerinizden kalkın yeter

Herkes şu sorunu yaşar. Aynı paragrafı iki, üç, hatta dört kez okursunuz. Kelimeler gözünüzün önünden geçer ama bir türlü anlamazsınız. Sonra sıkılıp ayağa kalkarsınız. Belki mutfağa kadar yürürsünüz, belki pencerenin önüne gidip biraz nefes alırsınız. Geri döndüğünüzde o karmaşık görünen metin bir anda daha anlaşılır hale gelir. Bu durum ‘kendimi motive ettim’ meselesi değildir. Beden hareket ettiğinde kalp biraz daha güçlü pompalamaya başlar, beyne daha fazla oksijen ve glikoz gider. Dikkatle ilgili kimyasallar dengelenir. Sinir hücreleri arasındaki iletişim hızlanır. Yani zihin gerçekten toparlanır. Aynı zamanda dopamin, noradrenalin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin dengesi iyileşir. Bu maddeler dikkat, motivasyon ve zihinsel berraklık üzerinde doğrudan etkilidir. O birkaç dakikalık yürüyüş, beynin yeniden devreye girmesini sağlar. Bazen ihtiyacımız olan şey daha fazla çaba değil, sadece yerimizden kalkmaktır.

En çok masa başı çalışanlar risk altında

Evet… Günün büyük bölümünü oturarak geçiren kişilerde risk daha yüksektir. Uzun süreli hareketsizlik hem metabolik sistemi hem de serebral dolaşımı olumsuz etkileyebilir. Özellikle kesintisiz ekran başında çalışanlarda dikkat azalması, zihinsel yorgunluk ve performans düşüşü daha sık görülür. Ancak risk kaçınılmaz değildir; düzenli hareket molaları ve günlük fiziksel aktivite ile bu etkiler büyük ölçüde dengelenebilir.

Daha verimli çalışır

Önemli bir karar öncesi kısa bir yürüyüşün işe yaraması şaşırtıcı değildir.

Bazı yöneticilerin kritik görüşmeleri ayakta yapmayı tercih etmesi de tesadüf değildir. Hareket hafıza keskinliğini destekler. Hareket sonrası hissedilen zihinsel açıklık bir algı değil; biyolojik bir yanıtın sonucudur.

Artan dolaşım, hızlanan enerji üretimi ve dengelenen nörokimyasal ortam sayesinde beyin daha verimli çalışmaya başlar.

Ne kadarı zararlı?

Kesintisiz olarak 45–60 dakikadan uzun süre oturmak önerilmez. Bu sürenin ardından dolaşım yavaşlamaya, dikkat performansı düşmeye ve zihinsel verimlilik azalmasına başlar. Burada asıl risk toplam oturma süresinden çok, aralıksız geçirilen bloklardır. Bu nedenle her saat başı kısa bir ayağa kalkma ve birkaç dakikalık hareket, hem metabolik hem de bilişsel açıdan koruyucu etki sağlar.