Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler, Özel Harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda, silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı belirtilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A. ile birlikte 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.