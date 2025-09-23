Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ulusoy, bugüne kadar sevgilisiyle herhangi bir kare paylaşmamıştı. Ancak bu doğum günü, ikili için bir dönüm noktası oldu. Malbora, Instagram hesabında paylaştığı kısa bir videoyla, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Videoda Ulusoy’un otomobil kullandığı anlara yer verilirken, paylaşıma doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi eşlik etti.

Güzel oyuncunun bu jesti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ulusoy’un doğum günü şerefine yapılan bu paylaşım, çiftin ilişkisini kamuoyuna ilk kez açıkça duyurmuş oldu.

Çağatay Ulusoy, son olarak Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı “Eşref Rüya” dizisiyle televizyon ekranlarına dönüş yapmıştı.

Öncesinde ise “Gaddar”, “Terzi” ve “Kübra” gibi iddialı projelerde yer almış, “Tam Bir Centilmen” filmiyle de sinemada boy göstermişti. Kısa bir süreliğine ekranlardan uzaklaşan Ulusoy, bu sezona güçlü bir dönüş yaparak yeniden gündemin zirvesine yerleşti.

AŞK 2024'ÜN SON GÜNLERİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçmişte Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine gelen Ulusoy, son dönemlerde Malbora ile olan ilişkisiyle konuşuluyor. Özellikle “Kübra” dizisinin çekimleri sırasında başlayan bu aşk, 2024’ün son günlerinde ortaya çıkmış ve ikili bir tatil dönüşünde havaalanında birlikte görüntülenmişti.