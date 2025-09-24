Uyku hem uzun ömürlü olmanın hem sağlıklı olmanın en önemli parçalarından biri. Uzmanlar da bunun için bazı saat aralıklarının performans için daha verimli olduğunu ifade ediyor. Bunun içins 7 saat ile 45 dakika uyunması gerektiğini belirtiyor.

SAAT ÖNEMLİ DETAY

Yetişkinlerin 7 ila 9 saat uyumalarını öneren uzmanlar, şunları söyledi:

"Herkes kaliteli uykunun önemini bilir, ancak benim için artık bu stratejimin merkezinde yer alıyor. Çünkü yeterli uykunun beyni koruyucu etkileri var. Bu artık benim için pazarlık konusu olmaktan çıktı."

BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI

Bilim insanları da uykunun, gün boyunca beyinde biriken beta-amiloid gibi zararlı proteinlerin temizlenmesini sağlayarak bunama riskini azaltabileceğini söylüyor. Nitekim bu ay yayımlanan bir araştırma, kronik uykusuzluk çeken ya da uyumakta zorlanan kişilerin, düzenli uyuyan sağlıklı yetişkinlere göre demans geliştirme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.