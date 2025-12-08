2026 bütçesi Meclis'in gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada bütçeyi istikrar ve refah olarak tanımladı. 72 dakika konuşmada esnaf da asgari ücretli de emekli de kendini aradı ama bulamadı.

BÜYÜME ADI ALTINDA BOL VAAT VARDI

Bütçenin şifrelerinde toplumun geniş kesimleri değil bugünden yarına seslenen büyüme adı altında vaadi bol kelimeler vardı.

İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ YİNE UMDUĞUNU BULAMADI

Cevdet Yılmaz kürsüde 60 kez ardı ardına büyümeyi sıralarken esnaftansa sadece 5 kez bahsetti. Bir saati aşan konuşmada asgari ücretliyle memurun adını 3 defa, üretimin merkezindeki işçilerse 4 defa geçti.

Geçmişin mimarı emeklilerse Yılmaz'ın konuşmasında sadece 6 kez dile getirildi.