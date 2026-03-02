Adalete olan güveni bir kez daha zedeleyen olay Kastamonu’da geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta meydana geldi. Safizer Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu’nda, müzik öğretmeni olarak görev yapan S.T., 5 yaşındaki öğrencisi T.A.Ç.’ye şiddet uyguladı ve iddiaya göre tehdit etti.

Mağdur çocuğun ailesi, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öğretmen S.T., soruşturma aşamasında verdiği ifadede “Kesinlikle vurmadım, darp etmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

SAVUNMAYI ÇÜRÜTTÜ

Ancak dava dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, öğretmenin küçük çocuğu kıyafetlerinden tutarak yerde sürüklediğini ve yerdeki öğrenciye tekme attığını açıkça ortaya koydu. Kayıtlarda ayrıca sanığın parmak sallayarak “Bittin sen” diyerek çocuğu tehdit ettiği anlar da yer aldı.

HER ŞEY GÖRÜNTÜLERDE VAR AMA ‘GÖREBİLEN’ YOK!

ŞAKA GİBİ CEZA

Çocuğun ailesi, okul yönetiminin kamera izleme talebini reddetmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Tanık beyanları ve darp raporuyla desteklenen davada mahkeme, sanığın eylemlerinin sabit olduğuna hükmetti.

Kararda, öğretmenin savunmasının aksine şiddetin doğrudan ve kasten uygulandığı vurgulandı. Ancak, mahkeme öğretmene, “basit yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplam 20 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca verilen karar ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.