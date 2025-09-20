Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu’nun yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bazı tutuklu CHP ilçe başkanlarını ziyaret eden Seçer ve Yavaş, ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu.

VAHAP SEÇER: "SON DERECE İRONİK"

Vahap Seçer, İmamoğlu hakkında istinaf mahkemesinin onadığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk devletlerinde en son karar mercii Yargıtay’dır. 'Ahmak' ifadesi nedeniyle bir insanın hem ceza alması hem de siyasi yasaklı hale gelmesi son derece ironik, hatta komik bir durum. Umudumuz, Yargıtay’dan adil ve doğru bir karar çıkması yönünde.”

Seçer, cezaevinde görüştükleri tutuklu belediye başkanlarının en büyük beklentisinin adaletin tecelli etmesi ve davaların bir an önce sonuçlanması olduğunu vurguladı.

“Bir arkadaşımız, ‘Biz ne zaman çıkacağımızı bekliyoruz, dışarıdakiler de ne zaman içeri alınacaklarını düşünüyor’ dedi. Bu cümle, Türkiye’deki yargı sistemine dair toplumda oluşan güvensizliği çok çarpıcı şekilde özetliyor.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise İmamoğlu hakkında verilen cezayı hukuki değil, siyasi bir karar olarak değerlendirdi. Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

“YSK üyeleri doğrudan hedef alınmadığını ifade etti. Buna rağmen böyle bir karar verilmesi düşündürücü. Bizler de zaman zaman çok ağır hakaretlere maruz kalıyoruz ama bu tür ifadeler için dava açılmıyor. Dolayısıyla bu kararın siyasi olduğuna inanıyoruz.”

Yavaş, Yargıtay’ın benzer ifadelerin daha önce suç olup olmadığına ilişkin içtihatlarının bulunduğunu ve davanın hızla görülerek beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Vahap Seçer, açıklamasının devamında son dönemde CHP’li belediye başkanlarına yönelik artan hukuki süreçlere dikkat çekerek, bu durumun sistematik bir baskı politikasına dönüştüğünü öne sürdü.

“Bu sadece bireylerin değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin topyekûn bir saldırı altında olduğunu gösteriyor. Tutuklamalar, partimize geçmeyen belediye başkanlarının hedef alınması gibi uygulamalar demokrasi adına kaygı verici.”

CHP’nin bu süreçte halkın desteğiyle mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Seçer, çözümün sandıkta olduğunu belirtti.