Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde yaşanan hayvan şiddeti olayı tepkilere neden oldu. İddiaya göre S.D. isimli şahıs, tasmasından sabitlenmiş halde bulunan köpeğe defalarca demir sopayla vurdu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aldığı darbeler sonucu hareketsiz kalan köpeğin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şüphelinin daha sonra köpeği tasmasından sürükleyerek yeşillik alana bıraktığı ve olay yerindeki kan izlerini suyla temizlemeye çalıştığı belirtildi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen S.D., ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen vatandaşlardan İbrahim Kaya, yaşananlara sert tepki gösterdi. Hayvana yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Kaya, olayın büyük üzüntü yarattığını ifade etti. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü açıkladı.

