Elazığ’da faaliyet gösteren demir maden ocağı, çıkardığı hafriyat ve atıkları köylülere ait tarım arazilerine bırakması ve Keban Barajı'na dökmesi nedeniyle Avukat Sercihan Çelik, Halil İbrahim İskenderoğlu isimli vatandaş adına geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Maden şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
MAHKEME TAKİPSİZLİK VERMİŞTİ İTİRAZLARI DA REDDETTİ
Uzun bir süre yapılan şikayet başvurusuyla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından geçtiğimiz aylarda tepki çeken bir karar çıkmıştı.
‘Hakkı olmayan yere tecavüz, çevreyi kasten kirletme’ suçları bakımından olay tarihinden bugüne kadar sekiz yıllık zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle maden şirketiyle ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmişti.
Mahkemenin zaman aşımını gerekçe göstererek yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı vermesi sonrasında davacı taraf karara itiraz etti.
Mahkeme kararda isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle yapılan itirazları da reddetti.