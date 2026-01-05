TÜİK'in açıkladığı aralık ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayı zam oranları da kesinleşti.

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Artış, emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme kapsamında öngörülen yüzde 11’lik artışa, 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 6,85 eklendi. Böylece 2026 yılının ilk yarısında memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 18,6’ya ulaştı.

VAİZ MAAŞI ÖĞRETMEN MAAŞINI GEÇTİ

Yeni maaş hesaplamalarıyla birlikte 1/4 derecedeki öğretmen maaşı 61 bin 146 liradan 72 bin 519 liraya yükseldi. Aynı derecedeki vaizin maaşı ise 63 bin 916 liradan 75 bin 804 liraya çıktı. Ortaya çıkan tablo, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok kullanıcı öğretmen maaşlarının vaiz maaşlarının gerisinde kalmasına tepki gösterdi.

Öte yandan en düşük emekli maaşı da zamla birlikte 18 bin 937 liraya yükseldi. Ancak kök aylığı düşük olduğu için bu seviyeye tamamlanan emekliler açısından artışın uygulanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

İşte mesleklere göre zamlı maaşlar: