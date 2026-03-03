Ramazan ayında bazı okulların ders zilleri ilahi ve dini motifli müzikler çalmaya başladı. Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve Diyanet Vaizesi Merve Safa Erbaş Likoğlu uygulamayı eleştirenlere “Lan, ulan” diyerek hakaret etti. Likoğlu, Konya’da bir okulda tenefüste çalınan ilahili görüntüyü paylaşarak övdü. Eleştirenlere de “Siz ne akıllanmaz ne uslanmaz insanlarsınız. Ulan bir tane cümleniz yok, lan çocukları havlaması veya cinsel içerikli şarkılar söylemesi ile ilgili, kifayetsizler…” dedi.

ZARAR VERİYOR

Vatandaşlar ise Likoğlu’na tepki gösterdi. ‘’Diyanet İşleri Başkanlığı vaizesi daha dikkatli bir dil kullanmalı. Diyanet personeli olan eski başkanın kızı kendi kurumuna da dinimize de zarar veriyor. Mübarek Ramazan günü kullandığı üslup kendisine yakışan tarzda. Çocuklarla cinselliği yan yana getirebilecek derecede kötü bir dil kullanmış, ayıp” yorumları yapıldı.

Ali Erbaş

BEYKOZ’DA GÖREVLİ

Ali Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu hizmet süresi dolmamasına rağmen 1. sınıf ilçeler arasında olan İstanbul Beykoz’a Müftü olarak atanmıştı. Likoğlu’nun eşi Merve Safa Erbaş Likoğlu da Beykoz’da vaize olarak görevlendirilmişti. Erbaş görevden ayrıldıktan sonra da, Likoğlu ailesi Beykoz Müftülüğü’nde göreve devam ediyor.