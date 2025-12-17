Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Nazlı Ekmekçi, Arzu Uzatöz
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Smrek, Defne Başyolcu, Nisan Eroğuz)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Markova, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Dangubic)
Setler: 23-25, 24-26, 23-25
Süre: 94 dakika