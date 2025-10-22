Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk dev maçında konuk ettiği VakıfBank’a 25-23, 23-25, 21-25 ve 24-26’lık skorlarla 3-1 kaybetti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Eczacıbaşı Dynavit, özellikle Ebrar Karakurt ile sayılar buldu. Setin sonlarına doğru farkı 5 sayıya kadar açan ev sahibi ekip üstünlüğü elden bırakmadı ve ilk seti 25-23 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.

Rakip takımının üstünlüğüyle başlayan ikinci sette ev sahibi takım sete ortak olsa da VakıfBank seti 25-23 kazanarak 1-1 eşitliği sağladı.

3’üncü sette VakıfBank seti 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti. Büyük bir mücadeleye sahne olan 4’üncü Sette de gülen taraf seti 26-24, maç da 3-1 kazanan Vakıfbank oldu.

BOSKOVİC’E ÖZEL VİDEO

Eczacıbaşı Dynavit – VakıfBank mücadelesi öncesinde, Eczacıbaşı formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Tijana Bošković’e özel hazırlanan video küp ekrana yansıtıldı. Tribünlerin alkışları eşliğinde Bošković’e çiçek takdim edilerek, kulübe yıllar boyunca kattığı değer ve emekler için teşekkür edildi.

MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Oyuncular meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla sahaya sahaya meme kanseri farkındalık pankartıyla çıktı. Karşılaşmaya özel hazırlanan pembe voleybol topu sahaya getirildi ve akabinde tribünlerde dolaştırılarak farkındalık zinciri oluşturuldu.