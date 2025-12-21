Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-siyahlı ekip, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Türk Hava Yolları ise 8. kez mağlup oldu.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Dangubic)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Adelusi, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Büşra Kılıçlı, Işıl Öz, Merve Nezir)
Setler: 25-16, 25-23, 25-22
Süre: 87 dakika (24, 33, 30)