Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-siyahlı ekip, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Türk Hava Yolları ise 8. kez mağlup oldu. Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Dangubic) Türk Hava Yolları: Bergmann, Karmen Aksoy, Adelusi, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Ratzke (Melis Yılmaz, Orthmann, Büşra Kılıçlı, Işıl Öz, Merve Nezir) Setler: 25-16, 25-23, 25-22 Süre: 87 dakika (24, 33, 30)

