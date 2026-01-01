Erdoğan SÜZER/SÖZCÜ

Vakıfbank’ın 2024 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, bankanın 2024 yılı itibarıyla zamanında ödenmeyen krediler yüzünden yakın izlemeye aldığı riskli kredilerinin 177 milyar liraya, takibe düşen kredilerinin miktarının da 36 milyar liraya çıktığını tespit etti.

Bankanın bazı grup firmalarına açtığı kredilerin geri ödemelerinde ciddi sorunlar tespit eden Sayıştay, banka yönetiminden kredilerin tahsilatı konusunda önlem almasını istedi.

EN BÜYÜK SIKINTI İHTİYAÇ

Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan raporuna göre, bankanın yakın izlemeye düşen kredi kartı alacağı bir yılda 3.2 milyardan yüzde 307 artışla 12.8 milyara, tüketici kredisi alacağı da 3.4 milyardan yüzde 315 artışla 14.3 milyara fırladı. Tüketici kredisi geri dönüşlerinde en çok sıkıntı yaşanan alan ise ihtiyaç kredileri oldu.

Vakıfbank’ın tahsil imkanı sınırlı, şüpheli veya imkansız hale geldiği için takibe düşen kredileri ise 2024 yılında 19 milyar 823 milyon liradan yüzde 85 artarak 36 milyar 667 milyon liraya fırladı. Üstelik batık olarak da nitelendirilebilecek bu kredilerin yarısının teminatının bile olmadığı belirlendi. Banka, donuk alacak olarak kayıtlara giren bu krediler için kendi kaynaklarından 23.4 milyar lira karşılık ayırmak zorunda kaldı.