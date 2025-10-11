VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Zeren Spor'u 3-1 yendi. 25-23, 26-28, 25-19 ve 25-13'lük setlerle kazanarak lige galibiyetle başladı.

Sarı siyahlılarda; Marina Markova 30, Helena Cazaute 18, Tijana Boskovic 16, Zehra Güneş 12 sayı üreterek çift haneli sayılara ulaştı.

  • SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
  • HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
  • ZEREN SPOR: Saliha Şahin 9, Beyza Arıcı 5, Ofelia Malinov, Aleksandra Uzelac 18, Kübra Akman 4, Anna Lazareva 17, Özlem Alkan (L), Brankica Mihajlova 1, Svetlana Gatina 1, Janset Cemre Erkul 2
  • VAKIFBANK: Helena Cazaute 18, Zehra Güneş 8, Tijana Boskovic 14, Marina Markova 29, Berka Buse Özden 3, Deniz Uyanık 4, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Chiaka Ogbogu 1, Derya Cebecioğlu 3
  • SETLER: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25
  • SET SÜRELERİ: 29', 36', 28', 26'

 