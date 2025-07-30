İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan zincir bir otelin kapalı otoparkından çıkış yapan Selen Yalaz, aracını teslim almak istedi. Vale olarak görev yapan F.T., aracı otoparktan çıkarmak üzereyken manevra sırasında direksiyon hâkimiyetini kaybederek beton kolona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta dört hava yastığı birden açıldı ve araç için “pert” raporu verildi.

Kazayla ilgili polis tutanağında, F.T.’nin otopark içerisindeki manevra sırasında kontrolü kaybederek aracın sağ ön kaput, tampon ve çamurluk kısımlarını beton sütuna çarptığı belirtildi.

"ARACIM PERTE ÇIKTI"

Kazayı 45 dakika sonra öğrendiğini söyleyen araç sahibi Selen Yalaz, "Aracımı istedikten sonra uzun süre bekletildim. Sonrasında tepki gösterince otoparka indirildim ve aracımın halini gördüm. Dört hava yastığı patlamıştı, araç perte çıkmıştı" dedi.

OTEL YÖNETİMİNDEN PİŞKİN SAVUNMA

Yalaz, aracın hunharca kullanıldığını belirterek güvenlik kamerası görüntülerinde valenin yüksek hızla aracı sürdüğünü ifade etti. "Vale terörü yaşıyoruz" diyen Yalaz, otelin müdürünün "Olur böyle şeyler" diyerek geçiştirdiğini ve araç perte çıkmasına rağmen kendisine ikame araç bile verilmediğini söyledi. Ayrıca 400 TL vale ücretinin de iade edilmediğini aktardı.

YALAZ, CHP'Lİ TOPSAKAL İLE EVLENMİŞTİ

Eski KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz, 2023 senesinde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Ömer Topsakal ile evlenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu, Ömer Topsakal ve Selen Yalaz’ın nikah şahitliğini yaptı. Nikahı Mansur Yavaş kıydı.

CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, Kılıçdaroğlu’nun makam arabasını özel işleri için kullandığı iddiasıyla süresiz izne çıkarılmıştı.