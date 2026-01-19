İtalya'nın en önemli giyim markalarından Valentino'nun kurucusu ve tasarımcısı Valentino Garavani, 19 Ocak'ta Roma'da hayata gözlerini yumdu. Garavani'nin vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valentino Garavani bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak vefat etti" denildi. Cenaze töreninin 21 ve 22 Ocak (çarşamba ve perşembe) günleri düzenleneceği, cenazenin ise 23 Ocak Cuma günü Roma'da yapılacağı belirtildi. 11 Mayıs 1932'de İtalya'nın Pavia iline bağlı Voghera kasabasında doğan Garavani, 45 yılı aşkın kariyerinden sonra 2008 yılında 75 yaşındayken meslek hayatına veda etmişti.

