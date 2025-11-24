Yalova'nın Termal ilçesinde 1980–1989 yılları arasında inşa edilen ve 36 milyon metreküp kapasiteye sahip Gökçe Barajı, günlük ortalama 40 bin metreküp su tüketen Yalova’nın başlıca içme suyu kaynağı. Ancak uzun süredir yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajdaki doluluk oranı kasım ayı itibarıyla yüzde 8’e kadar geriledi. Yapılan hesaplamalara göre kentte mevcut kullanım hızına göre yalnızca yaklaşık 15 günlük içme suyu stoğu bulunuyor.

VALİ KAYA BAŞKANLIĞINDA ACİL TOPLANTI

Yalova Valisi Hülya Kaya’nın başkanlığında toplanan il koordinasyon kurulu, su krizinin yönetilebilmesi için bir dizi zorunlu adım belirledi. İlk aşamada tarımsal sulama amaçlı su tahsisleri durduruldu. Belediyelerin park–bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Kentteki süs havuzları ve yüzme havuzlarının su takviyeleri de tamamen kesildi.

GECE SU KESİNTİLERİ BAŞLIYOR

26 Kasım’dan itibaren tüm belediyeler, bağlı oldukları mahallerde her akşam 20.00 ile sabah 05.00 arasında planlı kesinti uygulayacak. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 oranında azaltılacak; barajdaki rezerv 10 günlük seviyenin altına inerse sanayiye su tamamen kesilecek.

ALTERNATİF KAYNAKLAR DEVREYE ALINIYOR

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, DSİ’ye ait tüm yeraltı kuyularının devreye sokulması ve yüzer pompaların hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli’deki Yuvacık Barajı’ndan Yalova’ya “tersine su beslemesi” yapılabilmesi için teknik hazırlıkların tamamlanacağı bildirildi.

ORTA VADELİ ÖNLEMLER

Orta vadede ise şehir şebekesindeki kayıp–kaçak oranının azaltılması, tarımda şebeke suyu kullanımının tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve SCADA sistemlerinin yaygınlaştırılması ile İhsaniye Barajı bağlantısının hızla tamamlanması hedefleniyor.

Sağlık Müdürlüğü, su kalitesi kontrollerini sıklaştıracak; hastaneler, huzurevleri ve diyaliz merkezleri gibi kritik tesislere ek güvenlik tedbirleri uygulanacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek mekanizmaları devreye alınacak.