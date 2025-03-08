AKP’lilerin seçim bölgelerinde siyasi propaganda olarak kullanacakları çalışmalarla ilgili yaptıkları ziyaretlerde çektirdikleri fotoğraflarda devletin valileri de boy gösteriyor. Elazığ’da görev yapan valilerinin birçoğunun ilk işi göreve başlar başlamaz AKP’li yöneticilerle etkinliklere katılmak oluyor.

VALİ, AKP İL BAŞKANI, İL JANDARMA KOMUTANI CAMİ AÇTI

Bürokratlar, AKP’lilerle etkinliklere katılımları gelenekselleşirken bu durumu Elazığ valisi Numan Hatipoğlu’da sürdürmeye devam ediyor. Vali Hatipoğlu, bu seferde AKP’lilerle cami açılışı yaptı. Hatipoğlu’nun yanı sıra açılışa AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Arıcak Kaymakamı Mesut Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Arıcak Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Yılmaz Yalçınkaya, Erimli Belediye AKP’li Cihan Yılmaz ve AKP’li yöneticiler katıldı.

AKP’LİLERLE KAPI KAPI BAKANLIK GEZMİŞTİ

Vali Numan Hatipoğlu, AKP’li vekillerle birlikte bakanlıklara ziyaretler de yapıyor. Aralarında AKP Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları’yla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etmişti. Hatipoğlu, daha öncede AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım’ın da olduğu AKP’li heyetle birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmişti.

YRP VE SP’Yİ YOK SAYMIŞTI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik valilikte yaptığı toplantıya AKP, MHP CHP, MHP, BBP temsilcilerini davet ederken 31 Mart yerel seçimlerde ilçe ve belde belediyeleri kazanan Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisinin temsilcilerini toplantıya davet etmemişti.