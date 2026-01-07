Resmi Gazete'nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Buna göre; valiler için görev değişikliği, Aile ve Sosyal Hizmetler’de il müdürü değişiklikleri, Tarım ve Orman’da müfettiş ataması, Ticaret Bakanlığı’nda çok sayıda il müdürü ataması yapıldı.

Valiler kararnamesine göre 19 ile yeni vali ataması yapıldı, 7 ilin valisi ise "mülkiye baş müfettişi" oldu.

Kararname ile Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan’a, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır’a, Cahit Çelik Bingöl’e, Mustafa Koç Giresun’a, Hayrettin Çiçek Karaman’a, Ahmet Hamdi Usta Yalova’ya, Tahir Şahin Trabzon’a, Mehmet Makas Düzce’ye, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye’ye, Erdinç Yılmaz Eskişehir’e, Yavuz Selim Köşger Denizli’ye, Mustafa Yavuz Adana’ya, Murat Duru Aksaray’a, Ömer Kalaylı Kilis’e, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale’ye, Oktay Çağatay Karabük’e, Nedim Akmeşe Niğde’ye, Hüseyin Çakırtaş Çankırı’ya ve Önder Bozkurt Ağrı’ya vali olarak atandı.

YALOVA VALİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz hafta IŞİD terör örgütüyle girilen çatışmada üç polis memurunun şehit olduğu Yalova'da Hülya Kaya merkeze çekilen valiler arasında yer aldı.

Kaya yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta göreve getirildi.

Bununla birlikte, Düzce, Iğdır, Aksaray, Eskişehir, Denizli, Trabzon valilerinin de Yalova ile beraber merkeze çekildi.

Öte yandan, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt Ağrı Valisi olarak atandı.