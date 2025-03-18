Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla saat 10.00’da Valilik binası önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te ise CHP’liler, Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda alternatif tören yaptı. Bu sırada yağmur da başladı. Katılımcılar yağmurdan korunmak için Valilik binası girişi önünde törene devam etti.

VALİ VATANDAŞLARA BAĞIRDI: "SİZ PARALEL DEVLET MİSİNİZ? AYIP"

Bu sırada binanın balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene katılanlara tepki gösterdi. Vali Hacıbektaşoğlu balkondan, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp. Ayıp, ayıp. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz ne ihtardan anlıyorsunuz ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp” dedi.

Vali Bektaşoğlu, tepkisinin ardından binanın içine geri girdi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural’ın da aralarında bulunduğu grup da Vali Hacıbektaşoğlu’na tepki gösterdi. Kalabalık, törenin tamamlanmasının ardından dağıldı.