Millî Mücadele’nin en önemli simgeleri arasında yer alan Erzurum Kongre Binası, 6 Ocak’ta “ağır hasarlı” raporu düzenlenmesinin ardından ziyarete kapatıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin bina için “yıkılabilir” yönündeki açıklaması kamuoyunda tartışma yaratırken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve muhalefetten tepkiler geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi yapının yıkılmayacağını, güçlendirme çalışmalarıyla korunacağını duyurdu.

BAKAN'IN DEDESİ KONGRE ÜYESİ ÇIKTI

Erzurum’a ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Vali Mustafa Çiftçi eşliğinde Erzurum Kongre Binası’nı gezdi. Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin görüntüleri ve değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Memişoğlu paylaşımında, "Millî Mücadele’nin temellerinin atıldığı, vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyeceğinin dünyaya ilan edildiği Erzurum Kongre Binası’nı ziyaret ettik. Bu tarihî atmosferde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir Paşa olmak üzere, kongre üyelerinden aile büyüğümüz Necati Memişoğlu’nun şahsında tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

VALİLİK FOTOĞRAF PAYLAŞAMADI

Erzurum Valiliği, Bakan Memişoğlu'nun ziyaretine ilişkin iki paylaşım yaptı, ikisinde de Erzurum Kongre binası ziyaretinde çekilen fotoğraflara yer vermedi. Vali Mustafa Çiftçi de Bakan Memişoğlu'nun ziyaretine ilişkin paylaşım yapmadı.