Kırklareli Valisi Uğur Turhan’ın bir etkinlikte yaptığı konuşma tepki çekti...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Vali Turhan’ın ifadeleri kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısı sert eleştirilerde bulundu.

Paylaşımlarda, “Eskiden makama saygı vardı ya da saygı duyulan insanlar makam sahibi olurdu. "Türkiye yüzyılının kısa bir özeti”, “Görev tamamlandı, dağılabilirsiniz” gibi yorumlar yapıldı.

CHP'Lİ EMRE’DEN SERT TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de Vali Turhan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Emre, “Beyefendi Kırklareli Valisi Uğur Turhan… Memlekette ehliyet ve liyakat yerine sadakat ve itaat düsturuna mülki idareden ibretlik bir örnek… Yazık!” ifadelerini kullandı.