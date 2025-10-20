“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yapan İHA muhabirinin gözaltına alınmasını görüntüleyen muhabirin de gözaltına alınması tepkilere neden oldu. Iğdır Valisi Ercan Turan'a bir eleştiri de iktidara yakın Türkiye gazetesinin yazarı Fatih Selek'ten geldi.

Selek "Olmadı Vali Bey!" başlıklı yazı kaleme aldı. Selek, "İğneyi kendimize batıralım… Görüntüler, hadisenin valinin inisiyatifi dışında geliştiğini gösteriyor. Korumalar şemsiye tutuyor. Valiyi itham etmek hakkaniyetli olmayabilir, ki vali suçlanmıyor haberde. Ama oluşan görüntü hiç doğru değil. Gazetecinin eleştirmesi en tabiî hakkıdır." dedi.

Selek şu ifadeleri kullandı:

Haberi beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama basitin de basiti bir haberden dolayı kamu gücünü kullanarak gözaltına aldıramaz, yıldıramaz, sindiremez, baskı uygulayamazsınız!

Aksi hâlde, “Gazeteciyi gözaltına aldıran vali” diye hatırlanırsınız.