Isparta’da bin öğrencisi bulunan Naşide Halil Gelendost İlkokulu, güçlendirilme çalışmaları için taşındı.

Kararın ardından skandal bir iddia ortaya atıldı.

AKP’Lİ BAŞKAN YEĞENİ İÇİN OKULU TAŞITTI

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, güçlendirme çalışmaları kapsamında taşınacak olan Naşide Halil Gelendost İlkokulu’nun Hızırbey Ortaokulu’na taşınmasının arkasında AK Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er’in olduğunu söyledi.

Karaca, AKP’li Er’in Isparta Milli Eğitim Müdürü ile görüşerek yeğeninin kolaylığı için okulu 900 öğrencisi bulunan ve fiziki olarak yetersiz olan Hızırbey Ortaokulu’na taşıttı.

AKP’Lİ VEKİLİN TORUNU DA VARMIŞ

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere söz konusu okulun Hızırbey Ortaokulu’na taşınması kararının arkasında Isparta Milletvekili Osman Zabun da var.

İddiaya göre, AKP’li Vekil Zabun da torununun rahatlığı için okulun Hızırbey Ortaokulu’na taşınmasını istedi.

VALİ ONAYLADI

Isparta Valisi Abdullah Erin, velilerin tepkisine rağmen söz konusu okulun AKP’lilerin istediği iddia edilen Hızırbey Ortaokulu’na taşınmasına onay verdi.

BEŞ YIL ÖNCE 'GÜÇLENDİRİLEN' 13 OKUL BOŞALTILIYOR

Öte yandan Isparta’da İl Özel İdaresi tarafından2020 yılında güçlendirme yapılan 13 okulda yeniden güçlendirme çalışması yapılacak.

13 okulun yeniden güçlendirme çalışması için milyonlarca lira harcanacak.