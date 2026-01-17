Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapısının tamamlandığını ve bazı tesislerin üretime geçtiğini belirterek, işçi yetersizliği nedeniyle fabrikaların tam kapasite çalışamadığını söyledi.

Sanayide hedeflenen istihdam rakamlarına ulaşmakta güçlük yaşandığını ifade eden Işın, “Zafer OSB tamamlandı. Bazı fabrikalar üretime başladı. 2026 ve 2027 yıllarında tam kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Bu bölgede öngörülen istihdam sayısı 15 ila 20 bin arasında” dedi.

‘HİNDİSTAN VE VENEZUELA’DAN İŞÇİ GETİRİLDİ’

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde de genişleme alanları oluşturulduğunu aktaran Vali Işın, mevcut tesislerin işçi yetersizliği nedeniyle eksik kapasiteyle üretim yaptığını dile getirdi. Bazı firmaların çözümü yurt dışından iş gücü getirmekte bulduğunu belirten Işın, “Zafer OSB’de üretime başlayan fabrikalar işçi bulamıyor. Firmalarımızdan biri 210 işçiyi Hindistan’dan getirdi. Başka bir tesis de Hindistan’dan, bir diğeri ise Venezuela’dan personel temin etti. Çünkü vatandaşlarımız mavi yakalı işlerde çalışmak istemiyor, çoğunlukla memuriyet ya da masa başı iş talep ediliyor. Bu nedenle işe göre eleman bulamıyoruz ve dış kaynaklı iş gücüne yöneliyoruz” diye konuştu.

BULUNMAZSA YABANCI ÜLKELERDEN PERSONEL ALIMINA DEVAM

Vali Işın, yalnızca kent merkezinde yaklaşık 4 bin kişilik iş gücü açığı bulunduğunu, bu durumun devam etmesi halinde Zafer OSB’de çalışacak personelin önemli bölümünün yabancı ülkelerden karşılanacağını ifade etti.