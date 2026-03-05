Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın bir restoranda çekilen görüntülerde işletmeye övgüler dizmesi ve “kuzu tandır” tavsiyesinde bulunması tartışma yarattı. Ayrancı’nın, porsiyonların büyüklüğüne dikkat çekerek yaptığı esprili yorum ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

KUZU TANDIR TAVSİYESİNDE BULUNDU

Vali Yardımcısı Ayrancı’nın gittiği restoranda işletmeyi öven ifadeler kullandığı, özellikle kuzu tandırı ön plana çıkardığı görüldü. Görüntülerde Ayrancı’nın yurttaşlara “kuzu tandır” tavsiyesinde bulunduğu, “Kilo kontrolü yapmak zor oluyor, porsiyonlarınız da çok büyük” sözleriyle hem yemeği hem de porsiyonları övdüğü duyuldu.