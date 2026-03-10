Ardahan’da görev yapan vali yardımcısı B.K.’nin, bir kadının evinde bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre ağır yaralanan vali yardımcısı hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eş ile bir kişi gözaltına alındı.

EŞ, VALİ YARDIMCISINA BIÇAKLA SALDIRDI

Alınan bilgiye göre, olay önceki akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kamu kurumunda sekreter olarak çalıştığı belirtilen kadının evinde bulunan Vali Yardımcısı B.K., kadının eşinin eve gelmesiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre eş, karşılaştığı manzara sonrası mutfaktan aldığı bıçakla vali yardımcısına saldırı girişiminde bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Apartman dairesinden gelen bağırış ve kavga seslerini duyan komşuların durumu polise bildirdiği belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eş ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.