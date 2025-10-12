Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, açlık ve yoksulluk sınırı yükselip, enflasyon canavarıyla baş edilmezken, sorunların yukarıya hiç uğramaması vatandaşı çileden çıkarıyor. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek her ne kadar kamuda tasarruf paketi açıklasa da valiler itibardan bir türlü tasarruf edemiyor.



Valiler, makam aracı olarak sıfır anahtar teslimi 25 milyon TL olan Audi A8 otomobili kullanıyor.



326 BİN TL MASRAF



2020 yılında Rize’de vali olarak göreve başlayan Kemal Çeber, makam aracını 1 milyon 700 bin TL ödeterek Audi A8’e çevirdi ve bunu kullanmaya başladı. Çeber, 2023’te ise Gaziantep’e atandı. Makam aracıyla vatandaşın tepkisini çekse de Audi A8 sevdasından vazgeçemedi. Gaziantep’te aracın bu kez ‘Long’ modelini kullanmaya başladı. Valilik için alınan 2021 model araç için önemli masraflar da yapıldı. Araca o dönem 54 bin liraya şeffaf kaplama yapıldı. Fren balatası, diskleri değiştirildi, bluetooth arızası giderildi, bunlar için de 222 bin 516 TL ödendi. Adblue arızasının giderilmesi de 49 bin 791 TL harcandı. Gaziantepli vatandaşlar Vali Çeber’in makam aracı için “Neden TOGG kullanmıyorsun?” yorumları yaptı.



'NEDEN TOGG YOK?'



Gaziantep Valisi’nin yanı sıra 5 ilin valileri de Audi markasının A8 modelini kullanıyor. Bu isimler arasında; Yalova Valisi Hülya Kaya, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de aynı aracı kullanıyor. Bu isimlerin yerli üretim olan TOGG’a binmeyip neden Alman marka otomobili tercih ettikleri merak ediliyor ancak bu sorulara bir türlü cevap verilmiyor.





