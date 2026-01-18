Belce ÖRÜ ERÇİN

Atatürk büstünden tarihi kemere doğru yürüyen ve burada basın açıklaması yapan vatandaşlar, bölgedeki sulak alanların, tarım arazilerinin ve tarihi yapıların risk altında olduğunu ifade etti. Kalabalık grup, ‘Ormanıma, suyuma, toprağıma dokunma’ sloganları attı.

Eylem yapan grubun sözcüsü Tijen Mergen şöyle konuştu: “Kazanamayacağımızı bilsek de doğrunun yanında olmak için buradayız. Valiliğe hem biz dava açtık hem de mimarlar odası. Bilirkişi 29 Ocak’ta buraya keşif için gelecek. Buna rağmen emlak konut ihaleye çıktı. Burada açılmak üzere olan kütüphaneyi bile yıktılar arazileri ihaleye çıkartmak için. İhalede alanın metrekaresi 4.400 dolara satılmış.”

‘YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ’

Vatandaşlar, bölgede 5 katlı apartmanlar ve AVM yapılmasının planlandığını açıklarken, tarihi yapının 25 metre yakınına kadar imarın gerçekleşeceğini söyledi. Günümüze ulaşan en uzun kemer olan tarihi yapının beton baskı altına girmemesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na seslenildi ve “Bu yanlıştan dönülmeli” dendi. Vatandaşlar, inşaat çalışmalarının genişlemesinden ve Belgrad Ormanı’na doğru ilerlemesinden de endişe ediyor.

Ecdadın mirasına saygı yok

Bölge sakinleri, tarihi yapının riskli olduğu için en fazla 100 metre yakınında herhangi bir çalışma yapılabileceğini fakat imarın 25 metre yakınında olacağını ifade etti. Eylem yapan vatandaşlar, tarihe ve ecdadın mirasına saygı duyulmadığının altını çizdi.

Bölge ranta kurban gidiyor

Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yılmaz Turan, “Burası tarım alanı, su havzası ve tarihi bir yer. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rezerv alan ilan etti. Rezerv alan ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak alandır ama burası ranta kurban ediliyor. İlk ihaleye hiçbir şirket başvurmadı. 2’nci ihale davet usulü yapıldı o da istenen şirkete verilmesi için” dedi.