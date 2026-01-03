Afyonkarahisar Valiliği tarafından hizmete açılan Vilayet Aile Bahçesi’nin, belediyeden herhangi bir mimari izin veya işletme ruhsatı alınmadan faaliyete geçtiği öğrenildi. Alanın tescilli bir yapı statüsünde olduğu belirtilirken, binanın geçmişinin Cumhuriyet’in ilk Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya dönemine kadar uzandığı aktarıldı.

TESCİLLİ YAPI STATÜSÜNDE

Söz konusu alanın, korunması gereken tescilli bina kapsamında yer aldığı ifade edildi. Yapının geçmişinin, Cumhuriyet’in ilk Ulaştırma Bakanı Ali Çetinkaya dönemine kadar uzandığı belirtiliyor. Binanın bir bölümünün uzun yıllar belediye binası, bir bölümünün ise kız meslek lisesi olarak kullanıldığı, daha sonra Afyonkarahisar Valiliği’ne tahsis edildiği aktarıldı.

DEPREM GEREKÇESİYLE YIKILDI, VALİLİK BİNASI OLDU

Eski valilik binasının deprem riski nedeniyle yıkılmasının ardından, söz konusu yapı valilik binası olarak kullanılmaya başlandı. Halen valiliğe bağlı çeşitli müdürlüklerin bu binada hizmet verdiği öğrenildi. Binanın arka bölümünde yer alan alanın ilk etapta emekliler için “Vefa Kafe” olarak düzenlenmesinin planlandığı, ancak süreç sonunda “Vilayet Aile Bahçesi” adıyla işletmeye açıldığı belirtildi. Vilayet Aile Bahçesi’nin hemen yakınında Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait Halk Lokantası ile belediyeye bağlı bir kafenin de bulunduğu, söz konusu alanın kamusal kullanım açısından yoğun bir bölgede yer aldığı bilgisi de yer aldı.

BELEDİYEDEN TEK BİR BAŞVURU YOK

İddialara göre, alan belediye mücavir sınırları içerisinde bulunmasına rağmen, herhangi bir mimari düzenleme ya da eklenti için belediyeye başvuru yapılmadı. Aynı şekilde işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli olan işletme ruhsatının da alınmadığı kaydedildi. Belediyenin kayıtlarında, ne yapı izni ne de işletme ruhsatına ilişkin herhangi bir başvurunun bulunmadığı ifade edildi.

VALİ YARDIMCISI AYRANCI: YENİ BİR YAPI YAPMADIK

Konuya ilişkin açıklama yapan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, alanda yeni bir yapı yapılmadığını savundu. Ayrancı, şu ifadeleri kullandı:

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı: Burada biz yeni bir yapı yapmadık burası vilayet müştemilatının içerisinde bir yer tabi öyle de olsa alınması gerekiyor ama yeni bir yapı yapmadık. Burası 2010’da yapıldığı için 2018 yılında da af çıkmıştı. Yapının yanına 20 metrekare bir kış bahçesi yaptık. O izinsiz. Belediye Başkan yardımcımıza orayı gezdirdim ‘buraya zaten verilemez bütün kafeler zaten bu şekilde yapıyor şikayet olursa kaldıracaksınız’ dedi. Burayı kadın kooperatifimiz işletiyor var orası için şube olarak başvurularını yaptılar diye biliyorum. Zaten kadın kooperatifin 4-5 yerde böyle şubeleri var. Biz atıl halde kalan yere boya badana yapıp orada bir peyzaj çalışması yaptık. Burada sadece kafelerde olan kış bahçesini yaptık.